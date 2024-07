Ponte sullo Stretto e porto di Tremestieri nel decreto Infrastrutture, Matilde Siracusano: “step importante, siamo all’ultimo miglio”

StrettoWeb

”Ho votato con grande convinzione la fiducia al decreto Infrastrutture, il provvedimento del governo – sul quale domani ci sarà il voto finale della Camera dei deputati – che contiene importanti norme per il Ponte sullo Stretto e per il porto di Tremestieri. Relativamente al Ponte sono state inserite misure indispensabili per rispettare il cronoprogramma e per garantire indennità aggiuntive a chi sarà costretto a lasciare la propria abitazione; su Tremestieri, invece, è arrivato il via libera al commissariamento delle opere per la piattaforma logistica intermodale, con annesso scalo portuale del porto. Un dl puntuale e concreto, giunto ormai all’ultimo miglio parlamentare, con il quale si gettano le basi per costruire tante grandi opere che porteranno sviluppo e lavoro nel Paese e nel Mezzogiorno”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

