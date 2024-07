Ponte sullo Stretto e molto altro nel Dl Infrastrutture, Germanà: “grandi opere per la Sicilia, grazie Salvini”

StrettoWeb

“Il Dl Infrastrutture comprende importanti provvedimenti per la Sicilia. Tra questi, sicuramente, le misure riguardanti il Ponte sullo Stretto: si approva il progetto esecutivo “anche per fasi costruttive”, con l’obiettivo di ottimizzare la costruzione dell’opera, contenendo tempi e costi. Con l’approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo, sarà approvato anche il Piano economico finanziario che accerterà l’esistenza della copertura per l’intero fabbisogno dell’opera, dando certezza dei tempi realizzativi. La fattibilità tecnica del progetto non è mai stata messa in discussione e, dopo anni di chiacchiere e attese, grazie al lavoro attento e puntuale del ministro Matteo Salvini, si sta finalmente concretizzando la sua realizzazione che sarà fondamentale per la crescita economica e infrastrutturale della Sicilia e del Meridione”.

Così il senatore siciliano Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario regionale del partito, dopo l’approvazione della fiducia al Dl Infrastrutture alla Camera.

