“Il Ponte non è un’opera che galleggia su infrastrutture che non esistono e chi lo dice non si è letto il piano di infrastrutturazione di Rfi”. Così Dario Lo Bosco, presidente di Rete ferroviaria italiana intervenendo alla presentazione della nuova fermata Palermo De Gasperi del Passante di Palermo.

