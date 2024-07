Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “riunione tecnica al Mim per inizio collaborazione”

StrettoWeb

“Ieri ho partecipato alla riunione che si è tenuta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per dare inizio a una collaborazione sistematica che ha l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno occupazionale per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Un confronto costruttivo sulle professionalità richieste per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e delle altre grandi opere in Calabria e in Sicilia. L’istruzione tecnico-professionale è importante per la formazione di maestranze settoriali e per questo ringrazio il ministro Valditara per l’attenta e concreta collaborazione. Il Ponte sullo Stretto consentirà al Meridione e a tutto il Paese di diventare l’hub dell’Europa nel Mediterraneo e di rilanciare lo sviluppo e la crescita della Sicilia”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.