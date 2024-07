Ponte sullo Stretto, Germanà: “G7 di Reggio Calabria grande vetrina internazionale per l’opera”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica che proietterà, non solo il Sud, nel futuro. Un’occasione unica di rilancio che si sta concretizzando grazie all’impegno e alla determinazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: sono sicuro che anche all’estero riconosceranno il valore del Ponte quale struttura fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta l’Europa”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.