Ponte sullo Stretto, Ciucci: “complimenti a Jaan Roose, noi sappiamo bene quanto è complesso attraversare le due sponde”

StrettoWeb

“Complimenti a Jaan Roose, che ha comunque compiuto un’impresa straordinaria. Non mancherà, nel prossimo futuro, l’occasione per tentare nuovamente di stabilire il suo record. Noi di Stretto di Messina sappiamo bene quanto sia complesso attraversare stabilmente lo Stretto!” Così l’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci si è complimentato per l’impresa del funambolo che a attraversato lo Stretto di Messina su un piccolo nastro, pur se la caduta ad 80 metri dall’arrivo non consente di scrivere la prova nel Guinness dei Primati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.