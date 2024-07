Ponte sullo Stretto, Carrà: “presentazione al G7 dimostra quanto l’opera sia strategica per l’Europa intera”

StrettoWeb

“Il ministro Matteo Salvini lo afferma da sempre: il Ponte sullo Stretto è una infrastruttura strategica fondamentale non solo per Sicilia e Calabria, ma per l’intero Paese e per i collegamenti commerciali da e per l’Europa, all’interno dei corridoi Ten-T. E’ grazie al suo impegno e alla sua dedizione se oggi la realizzazione di quest’opera ambiziosa ha un orizzonte temporale chiaro. Siamo sicuri che quest’opera sarà apprezzata e valorizzata anche all’estero proprio per la sua capacità di collegare da nord a sud tutta l’Europa”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.