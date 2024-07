Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “l’apertura è prevista nel 2032

StrettoWeb

“Dopo l’esito della valutazione di impatto ambientale da parte del MASE, il MIT sottoporrà all’approvazione del CIPESS il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto e la relazione del progettista. Appena il CIPESS avrà approvato il progetto, partiranno i lavori, entro e non oltre l’anno in corso“. Così il senatore messinese della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario regionale del partito, durante il suo intervento all’evento “ThinkingGreen” oggi a Taormina.

“L’apertura del Ponte al traffico stradale e ferroviario è prevista nel 2032: questo significa che a fine legislatura, avremo già 3 anni di cantieri avviati”, conclude Germanà.

