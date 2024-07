Platì, nominato il nuovo vicesindaco

StrettoWeb

Nella giornata odierna il Sindaco di Platì Rosario Sergi ha provveduto alla nomina del nuovo Vicesindaco nella persona di Giovanni Sarica. Al vicesindaco, già uomo di fiducia del consigliere regionale del PD Giovanni Muraca, sono state affidate le deleghe relative ad Ambiente e Territorio.

“Ringrazio il Sindaco e tutti i colleghi consiglieri per la fiducia riposta – dichiara Sarica- sono pronto a fare la mia parte con passione e determinazione per dare un fattivo contributo all’amministrazione Comunale e alla nostra comunità”. Conclude Sarica: “serve un’assunzione di responsabilità collettiva, capacità e forza politica per dare ai cittadini risposte concrete ed immediate”.

