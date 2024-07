Peste suina, si dimette il commissario di Governo

StrettoWeb

Come riportato da notizie ufficiali il commissario di governo per la Psa africana dott. caputo ha presentato le proprie dimissioni alcuni giorni orsono. Il comitato Atcrc1 rassicura “tutti i cacciatori, gli agricoltori, gli allevatori e tutte le associazioni interessate che, nonostante il vuoto istituzionale, la grave situazione sanitaria, i rischi per l’occupazione e per l’ambiente, non ha mai interrotto ogni iniziativa possibile per tener fede al proprio mandato istituzionale“.

Il comitato Atcrc1 comunica, altresì, che “nel momento stesso in cui giungeranno a questo comitato notizi e/o aggiornamenti legate alle problematiche suddette informerà tutte le parti interessate”.

