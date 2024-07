Pestaggio Davide Ferrerio, ridotta in Appello la pena per Nicolò Passalacqua

StrettoWeb

Svolta nella vicenda del pestaggio di Davide Ferrerio, il 21 enne che nell’agosto del 2022 è stato picchiato e ridotto in fin di vita a Crotone, mentre si trovava in vacanza. Da allora, per uno scambio d’identità, Davide è in coma irreversibile. La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza e ridotto la pena a Nicolò Passalacqua, accusato di tentato omicidio. Da 20 anni e 4 mesi a 12 anni e 8 mesi: in Appello non è stato riconosciuto il reato di lesioni gravissime, avallando le richieste della difesa dell’imputato.

