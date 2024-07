“Perché non dedicare a Berlusconi un night o un luogo per le orge?”: è bufera sul post del Consigliere PD

StrettoWeb

Una frase infelice, al di là di persone, fatti, episodi, punti di vista e colore politico. Una frase che, a parti inverse, avrebbe provocato ben altro, cioè a dire un vero e proprio putiferio. Il riferimento è alle parole di Greta Cogotti, vicepresidente del Consiglio comunale di Biella, eletta tra le fila del PD locale, in merito alla decisione di intitolare l’Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. Una decisione, è giusto precisarlo, non di certo forzata o imposta, bensì arrivata in seguito a tutti i passaggi legali che iter di questo tipo comportano, quindi l’iniziale proposta, la votazione positiva a maggioranza in Consiglio Regionale e l’ok dell’Enac.

Quale la frase “incriminata”? Questa: “Tutta Milano deve essere dedicata a Silvio? Posso capirlo. Perché l’aeroporto? Secondo me, non gli rende giustizia. Perché non dedicargli un centro massaggi con happy ending? Oppure perché non dedicargli un luogo predisposto per le orge? Oppure, che ne so, un night. Una passione aveva e si fa di tutto per non ricordarlo in quel senso, scusate ma lo state offendendo più che omaggiarlo”. Questo il post social, poi cancellato, nella più classica delle toppe peggiori del buco.

Come al solito, quando alla Sinistra qualcosa non garba, allora si passa alle armi “pesanti”. Quando una scelta che a loro non piace viene approvata, in maniera assolutamente democratica, è necessario trovare una strada alternativa per colpire. Un po’ come succede per tante altre questioni, in primis il Ponte sullo Stretto. Di certo, tuttavia, siamo ben consapevoli che a parti inverse, e cioè se qualche esponente di Centro Destra avesse insultato così un personaggio storico della Sinistra… apriti cielo.

In questo caso, invece, da Destra solo qualche reazione. “A sinistra sono senza vergogna”, ha commentato Matteo Salvini. La maggioranza di Centro Destra in Consiglio a Biella, invece, ha chiesto al Sindaco di convocare una riunione d’urgenza. E, a proposito di toppe peggiori del buco, ancora peggio, dopo il post e la sua cancellazione, sono le parole con cui la stessa Cogotti prova a difendersi: “Sono senza parole. Mi dispiace se la siano presa così tanto per una battuta, che non voleva mancare di rispetto a nessuno”. L’ha definita una battuta che, a detta sua, non ha mancato di rispetto (sigh!).

