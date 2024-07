Palmi, ripristinati il protocollo e l’albo pretorio

StrettoWeb

Negli ultimi giorni dello scorso mese di giugno, si sono registrati importanti malfunzionamenti all’Albo Pretorio Online ed al protocollo del Comune di Palmi. “Il problema – ha affermato il Consigliere Comunale Saverio Camera nel corso dell’ultima seduta dell’Assemblea civica – è derivato da continui sbalzi di corrente che hanno danneggiato uno dei quattro hard disk. Mentre eravamo impegnati per risolvere il problema, un ulteriore guasto ha danneggiato il secondo hard disk, per cui si è reso necessario, a salvaguardia degli archivi, spegnere il server”.

“Devo dire – continua Camera – che non tutto il male viene per nuocere. Dopo l’attivazione del protocollo d’emergenza avvenuta il 30 giugno, infatti, abbiamo anticipato i tempi rispetto ad un importante progetto di migrazione del protocollo su cloud, che è stato completato in tempi ristrettissimi. Il 15 luglio la situazione è tornata alla normalità, sia con riguardo all’Albo pretorio online, sia in relazione ai software necessari per gestire tutti gli atti amministrativi, e nessun dato è andato perduto. Oggi, grazie all’impegno dei nostri Uffici che ringrazio, abbiamo adottato un sistema all’avanguardia che – conclude Camera – è pensato per evitare in radice simile problemi”.

