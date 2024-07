Palmi: nasce “Spazio Futuro”, movimento politico che fa riferimento al Sindaco Ranuccio

StrettoWeb

“Si è costituito “Spazio Futuro”, il movimento politico che fa riferimento a Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria. Gli obiettivi che il movimento si pone sono sintetizzabili nella formula “dal Sud per crescere”. Spazio Futuro è costituito da donne e uomini, amministratori impegnati nelle nostre comunità, persone attive nelle associazioni del territorio, ed è pronto ad accogliere chi intenda partecipare a un laboratorio per l’area metropolitana e per l’intera regione che coniughi visione, crescita, territorio e sostenibilità”. E’ quanto si legge in una nota del Direttivo dello stesso movimento.

Gli obiettivi

“Il movimento si pone, dunque, come un aggregatore d’idee e intenzioni, uno strumento di condivisione, nato per fare rete, ma soprattutto un mezzo per costruire insieme una Calabria migliore. La nostra bussola deve essere orientata verso i bisogni delle persone. Non può esistere un progetto politico che non guardi al domani delle esigenze di ogni individuo. Ma ogni azione deve tener conto dell’impatto che essa avrà sull’ambiente, quindi la sostenibilità deve assolutamente diventare un tema centrale dell’agire. I bisogni delle persone possono essere soddisfatti solo se la pubblica amministrazione trova il modo di reperire le risorse necessarie, e ciò accade se si mettono in moto percorsi virtuosi che favoriscono una crescita economica dei territori”, si legge nella nota.

“Non è un percorso semplice, né tantomeno facile, ma attraverso azioni coordinate e condivise si possono ottenere risultati impensabili. Possiamo mettere in campo un modello di governance che parte dal Sud ma che sia al servizio di uno Stato Nazionale troppo spesso distante dal Meridione, e oggi più che mai. Persone, temi, strumenti, azioni: un mix d’impegno e lavoro sul campo, solo questa “semplice ricetta” può ridare la speranza. Può sembrare un progetto temerario, ma se saremo tanti e, soprattutto, coesi potremo ambire a raggiungere qualsiasi traguardo che ci porremo”, si chiude la nota.

