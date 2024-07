Palmi, imprenditore: “tanti turisti, anche grazie a Rds” | INTERVISTA

StrettoWeb

Dopo Senigallia, Pescara, Barletta e Messina l’RDS Summer Festival 2024 arriva a Palmi per portare la grande musica che accende le notti d’estate. Oggi e domani sarà la cittadina della provincia di Reggio Calabria ad ospitare questo importante evento. Un imprenditore ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “Rds è un evento importante, è un grande avvenimento per iniziare l’estate”.

“Il turismo sta andando: in questo fine settimana, anche grazie a Rds, avremo tanti arrivi”, conclude l’imprenditore.

