Pallanuoto: l’Italica Sport Reggio Calabria alle Final Eight Nazionali Allievi B

C’è anche l’Italica Sport Reggio Calabria tra le squadre che si contenderanno il titolo di campione d’Italia Allievi B di pallanuoto. Un risultato storico che premia la crescita dei giovani atleti reggini, che saranno l’unica squadra del Sud Italia a partecipare alle Final Eight che si svolgeranno a Napoli dall’8 all’11 agosto. L’Italica Sport ha staccato il pass per l’atto finale vincendo il concentramento valevole per le semifinali della competizione. Le gare si sono giocate lo scorso weekend a Santa Maria Capua Vetere e la squadra di Mannino è riuscita a vincere il girone con un partita d’anticipo.

La prima vittoria è arrivata all’esordio contro la Libertas Roma Eur Pn (9-7), mentre il successo decisivo ai fini del primato è maturato contro la Swimming Tivoli (7-4). Ininfluente, invece, il ko contro San Mauro Nuoto (7-5), arrivato a qualificazione già acquisita in una gara in cui il tecnico Giacomo Mannino ha scelto di dare spazio agli atleti più giovani. Per l’Italica Sport la soddisfazione di andare a giocarsi un titolo nazionale con una squadra composta da atleti che hanno fatto tutta la trafila nelle formazioni giovanili. Un risultato che arriva a coronamento di una crescita costante di pallanuotisti che ogni giorno si allenano con grande impegno presso la piscina del Parco Caserta Sport Village.

L’Italica Sport, tra l’altro, aveva già vinto il concentramento valevole per gli ottavi di finale giocato a Messina con Biosport Bari, Gls Napoli e Unime. Girone vinto anche nei quarti di finale a Palermo, affrontando squadre come il Cus Palermo, la Waterpolo Roma e il Cn Latina. Il confronto con avversari di territori dalla grande tradizione pallanuotistica ha confermato l’ottimo livello raggiunto dall’Italica Sport.

La soddisfazione dell’allenatore

“Siamo felicissimi – ha dichiarato l’allenatore Giacomo Mannino – per questo risultato inaspettato. Non pensavamo di arrivare così in alto. Abbiamo superato tre concentramenti da primi e questo ci riempie d’orgoglio. Abbiamo fatto della fase difensiva – ha aggiunto il tecnico – il nostro cavallo di battaglia. Andiamo ad affrontare con grande entusiasmo questa Finale Eight e la spregiudicatezza di chi non ha nulla da perdere”.

“Speriamo – ha proseguito – continuino a prenderci sotto gamba, perché secondo me tutti ci hanno un po’ sottovalutato. Siamo l’unica squadra del Sud rimasta in gara, perché oltre noi ci saranno tre lombarde, tre laziali e una ligure. Questo è un risultato storico e siamo felici per i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Stiamo lavorando bene e speriamo che questi traguardi siano un volano per lo sviluppo della pallanuoto a Reggio Calabria, con tanti altri giovani che possano approcciarsi a questo sport”.

