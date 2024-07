Pallanuoto femminile, le due cosentine Malluzzo e Morrone ancora in Nazionale

StrettoWeb

La Nazionale femminile Under 18 e 19 sarà in collegiale ad Avezzano dal 14 al 18 luglio e poi si sposterà in Grecia dal 18 al 21 luglio per partecipare al Torneo Internazionale Phitya Cup a Itea. Nello staff, oltre al tecnico Maurizio Mirarchi, il tecnico della Nazionale Under 18 Giacomo Grassi, gli assistenti tecnici Manuel Bombelli e Marco Manzetti, il preparatore atletico Gabriele Sergi, il medico Elena Zappelli sono state convocate anche le due atlete della Olio di Calabria Igp Cristina Malluzzo e Federica Morrone che hanno disputato un campionato incredibile, in A1, con Cosenza pallanuoto.

“Siamo orgogliosi della convocazione delle nostre due atlete in Nazionale. Crediamo fortemente in entrambe e nella continua e costante crescita del nostro settore”, fanno sapere dalla società.

