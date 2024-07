StrettoWeb

Nel corso dei lavori di ristrutturazione in un palazzo antico nel centro storico di Palermo gli operai hanno rinvenuto un ordigno a mano. Interrotti i lavori, in attesa dei carabinieri e dei vigili del fuoco che metteranno in sicurezza la zona.

