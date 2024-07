Occhiuto inaugura la nuova area imbarchi dell’Aeroporto di Lamezia con le gigantografie delle bellezze calabresi | FOTO

StrettoWeb

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova area imbarchi dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, la prima parte del rinnovato scalo lametino. L’area è già operativa per i passeggeri in partenza e stamattina proprio nella zona che ospita i nuovi gate, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e l’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini, hanno illustrato quanto fatto in questi mesi e annunciato i prossimi step che interesseranno l’aeroporto di Lamezia Terme e gli altri scali calabresi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.