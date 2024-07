Nuove rotte Ryanair, Forza Italia: “Politica concreta è la chiave per la crescita della Calabria”

StrettoWeb

“Un risultato che oggi ci rende ancora più orgogliosi di far parte della squadra di Forza Italia. Il disfattismo di Falcomatà? Una piaga insita in quest’ Amministrazione”.

I consiglieri di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, all’indomani dalla presentazione delle nuove rotte Ryanair in Calabria, in una nota esprimono tutta la soddisfazione per la decisione della compagnia aerea di investire ancora sul nostro territorio.

“Grazie all’operato del nostro Deputato, On. Francesco Cannizzaro, che da anni lavora per la rinascita dell’ aeroporto di Reggio e alla visione lungimirante del Presidente Occhiuto, la Calabria si apre al mondo con 15 nuove rotte: sette nuove rotte da Reggio Calabria per Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Milano Malpensa, Pisa, Frankfurt Hahn, Katowice e Parigi Beauvais per la stagione invernale rappresentano un ottimo volano per un aumento esponenziale non solo del turismo, ma di una crescita importante in termini economici e occupazionali in tutto il nostro territorio” affermano i consiglieri.

“Ogni giorno raccogliamo in giro per la città gli attestati di stima per l’operato della squadra di Forza Italia: a dispetto del malcontento generale per l’assenza di programmazione dell’estate reggina, gli esercenti del settore turistico stanno sfruttando a pieno le opportunità derivanti dai flussi Ryanair e i reggini sono entusiasti di poter viaggiare partendo dall’aeroporto di Reggio, grazie all’offerta tariffaria vantaggiosa della compagnia” dichiara il gruppo consiliare.

“È triste constatare che a queste iniziative, che rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per la nostra città, non corrisponda un atteggiamento propositivo, improntato allo spirito di coesione verso un obiettivo comune che è il benessere dei reggini, da parte dell’ Amministrazione Falcomatà” affermano i consiglieri di Forza Italia.

“Il post disfattista pubblicato sui social dal Sindaco un anno fa, che definiva l’arrivo di Ryanair “una frottola”, ci riporta alla mente tutte le incompiute di questo mandato, le promesse non mantenute e la disillusione dei reggini, che oggi invece ci ringraziano per quanta concretezza riusciamo ad offrire nella nostra azione politica, che è fatta di ascolto delle esigenze dei cittadini e della messa a disposizione di strumenti e risorse per raggiungere obiettivi concreti”.

“Del resto, alla luce di questi risultati storici per la nostra città – concludono i consiglieri forzisti- spiace dover ricordare che mai dal primo cittadino sono pervenute a mezzo stampa parole di ringraziamento e di plauso rivolte all’ On. Cannizzato e al Presidente Occhiuto: un silenzio che forse si sposa bene con la sensazione percepita dai reggini, il senso di vuoto di un operato a cui quest’Amministrazione ci ha abituati in questi dieci anni”.

