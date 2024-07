Nuova Giunta regionale e nomina Giusi Princi: gli auguri di Unindustria Calabria

StrettoWeb

“Il mondo degli industriali calabresi indirizza ai componenti della Giunta regionale appena licenziata dal presidente Roberto Occhiuto gli auguri di buon lavoro. La riorganizzazione dell’esecutivo regionale disposta dal presidente saprà, ne siamo convinti, proseguire nel solco della stretta e proficua collaborazione che finora ha segnato i rapporti tra Unindustria Calabria e l’Ente regionale. Un augurio particolare giunga a Filippo Pietropaolo, per l’importante ruolo di vicepresidente che gli è stato affidato, e a Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo per l’incarico a cui sono state chiamate”

“Al contempo, giungano i più sentiti auguri di buon lavoro anche alla neo eurodeputata Giuseppina Princi, che dopo aver lasciato proprio a Pietropaolo l’incarico di vicepresidente, ha assunto la presidenza della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia Centrale: proprio quell’area, da anni, è protagonista di un importante sviluppo socio-economico e rappresenta una prospettiva di mercato di particolare interesse per le imprese calabresi. Da oggi, grazie alla nomina di Princi, avremo un interlocutore calabrese di peso nella costruzione di nuovi rapporti economici”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara.

