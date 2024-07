Nube tossica nella Piana, il Garante della Salute chiede un tavolo di concertazione interstituzionale

StrettoWeb

Un vasto incendio è divampato sabato scorso nell’area adiacente il sito di stoccaggio di rifiuti ex Radi a Palmi, in contrada Prato. La nube di fumo ha completamente offuscato i cieli della Piana tanto che, alcuni comuni, hanno fatto un’ordinanza per proteggere i cittadini dalla nube tossica. L’incendio ancora oggi non è spento ma i vigili del fuoco stanno lavorando con impegno per tentare di domare il rogo.

Il garante della salute regionale, Anna Maria Stanganelli, ha scritto una lettera a al Prefetto di Reggio Calabria, al Commissario Straordinario Arpacal e per conoscenza al Presidente della Regione Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, al Comando Provinciale Finanza Reggio Calabria, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Signor Questore di Reggio Calabria, al Dipartimento Protezione Civile Regione Calabria, per chiedere un tavolo di concertazione interstituzionale e informazioni per l’emergenza nella Piana.

