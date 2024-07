StrettoWeb

“Viva gli sposi! Il nostro Pietro Martino e Sofia si sono detti oggi il fatidico sì. Le più sentite felicitazioni da tutto l’ambiente rossoblù”. Così, sui social, il Cosenza. Il club rossoblu ha postato anche una foto dei due al momento del taglio della torta.

Martino è un difensore esterno classe ’97, a Cosenza dal 2022. Nato a Modena, ha esordito in Serie B coi Lupi due anni fa, dopo l’ottima stagione a Foggia in Serie C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.