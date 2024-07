Nino Spirlí svela: “lotto contro il cancro”

StrettoWeb

Nino Spirlí ha il cancro. E sta lottando per sconfiggerlo. Lo ha svelato lui stesso sui social questa sera, nell’augurare la buonanotte ai suoi followers. In questi mesi, l’ex Governatore f.f. della Regione Calabria li ha aggiornati circa il suo stato di salute. Da un ospedale all’altro, ricoverato a Reggio e a Milano, nei selfie pubblicati si mostra dimagrito e fortemente segnato dalla malattia. Ma è un combattente e per questo ha tutta l’intenzione di battere il male.

“Buonanotte, Amiche e Amici Cari. Una santa giornata si conclude, una santa notte comincia. Ormai, senza pausa i dolori e i chili che vanno. Ma, non mi spaventano più. In verità, ho avuto giorni di sconforto. Poi, un giorno, ho sentito la Voce del Signore nel Getsemani. Anche Lui era sconfortato. E mi ha fatto sentire normale. Poi, ho pensato che, dopo il Getsemani, ci fu il Golgota. Ebbi paura. Poi, ho pensato che Gesù ne divenne Signore Trionfante. E mi sono tranquillizzato”, si legge.

E poi svela: “Non ho un raffreddore, Amiche e Amici che mi dimostrate ogni giorno il Vostro Amore: lotto contro il cancro. Come milioni di altre e altri combattenti. E, al pari di Loro, spero di vincere. E lo farò. Con l’aiuto dei Medici e con Voi! I Vostri pensieri positivi, le Vostre Preghiere”.

“Qualcuno mi ha detto di non renderlo pubblico, quasi fosse una vergogna. Non lo è! Con Voi ho sempre avuto un rapporto diretto, leale, onesto, familiare. Sarà sempre così. So che, di tanto in tanto, mi regalerete un’Ave. Io Vi chiedo lo sforzo di pensarmi alla prossima forchettata di #pipiepatati, al prossimo sorso di vino, al prossimo gelato al cioccolato, al prossimo morso di pane con l’olio e l’origano, al prossimo tramonto sul Tirreno, alla prossima aurora sullo Jonio, al profumo di bergamotto, a quello delle clementine e dei mandarini sulle dita a Natale, alla prossima carezza ad una persona anziana, al prossimo bimbo o bimba nati… Saranno le preghiere che mi aiuteranno a lottare. Dio sia Benedetto!”, chiude il suo intervento.

Al giornalista e autore TV non resta che augurare un grossissimo in bocca al lupo affinché abbia la forza per superare questa sfida importante.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.