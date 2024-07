Il messinese Nino Germanà nuovo commissario della Lega in Sicilia

StrettoWeb

“Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini e la Lega per la fiducia riposta in me, indicandomi commissario regionale del partito in Sicilia. Grazie al sottosegretario Claudio Durigon che ha guidato la segreteria con grande impegno e responsabilità durante questi mesi. Un incarico importante che sono onorato di ricoprire e per il quale garantisco sin da subito di lavorare sodo e senza sosta”. E’ quanto ha affermato il senatore siciliano Nino Germanà dopo la sua nomina a commissario regionale della Lega in Sicilia. “Obiettivo è rendere la Lega sempre più protagonista in Sicilia, ascoltando costantemente la base, e portare avanti le istanze territoriali perché siamo e saremo il partito del territorio”, conclude Germanà.

Durigon: “buon lavoro al nuovo commissario Germanà”

“La Lega in Sicilia può contare su una comunità politica forte, una squadra arricchita da tante personalità valide e competenti che in questi mesi hanno saputo dimostrare le loro capacità al servizio dei territori. Lo certifica il grande risultato ottenuto alle ultime elezioni europee in cui la Lega ha ottenuto il 7,5% dei consensi di cui sono davvero orgoglioso. Giusto che adesso il partito possa essere guidato da un rappresentante del territorio e la decisione del segretario Matteo Salvini di affidare questo incarico a Nino Germanà, affiancato da Anastasio Carrà come vice, è una scelta valida e meritevole alla luce del lavoro svolto fino ad oggi. Il partito è forte, in salute e sono certo che consoliderà la sua forza e l’impegno a favore delle istanze dei cittadini, così come fatto fino ad oggi. Buon lavoro a Nino, ad Anastasio e a tutta la grande squadra della Lega che nei prossimi mesi avvierà una fase di rafforzamento territoriale”. Lo dichiara il senatore Claudio Durigon.

Germanà, Caruso: “sua esperienza contribuirà a rafforzare la coalizione e sostegno a Governo regionale”

“A nome di tutta Forza Italia siciliana, desidero esprimere le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro all’amico Nino Germanà, nominato commissario della Lega nella nostra regione. La sua grande esperienza politica e parlamentare contribuirà certamente a rafforzare il lavoro della nostra coalizione e sono certo che sarà garanzia della prosecuzio del leale rapporto di collaborazione a sostegno del governo Schifani e dell’azione politica di tutto il centrodestra”. Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.