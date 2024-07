Nesci (Fdi – Ecr): “il Piano Mattei prende forma, agricoltura asset strategico”

StrettoWeb

“Il piano Mattei in Algeria comincia a concretizzarsi, grazie al grande lavoro diplomatico e bilaterale del presidente Mattarella e della premier Meloni”, lo dichiara l’eurodeputato Denis Nesci, che aggiunge: “tra i primi approcci di cooperazione, quello sull’agricoltura risulta essere strategico, in termini di investimenti nel continente africano, e soprattutto per disincentivare la migrazione illegale dando ai cittadini africani quelle opportunità che prima di oggi non avevano avuto”.

“Stiamo esportando un modello vincente che – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – grazie al Ministro Lollobrigida in Italia sta rappresentando un punto di forza innovativo, ma che può rappresentare anche per i Paesi dell’Africa settentrionale la chiave di volta del loro sviluppo. Infatti, il progetto dell’agricoltura rigenerativa, si riferisce all’applicazione di tecniche agricole biologiche e conservative nei sistemi di lavorazione e produzione a tutela della salute del terreno e dei valori nutrizionali dei cibi che da esso derivano”.

“L’Italia è tornata centrale nel panorama internazionale e – conclude – con il Piano Mattei, sarà in grado di cambiare il destino dei Paesi del Mediterraneo” .

