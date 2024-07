Myenergy Viola, seconda grande conferma: c’è il rinnovo di Cessel!

StrettoWeb

La Myenergy Viola continua a comporre il proprio roster per la stagione 2025-2025. I reggini camminano su due binari paralleli: da una parte il mercato in entrata, dall’altro quello delle conferme rispetto alla passata stagione. Dopo gli ingaggi di Paulinus e Fernandez, pedine nuove agli ordini di coach Cadeo, sono arrivate due preziosissime conferme: la prima, quella di Ilario Simonetti di qualche giorno fa, alla quale si è aggiunta quella del centro Giovanni Cessel.

Il comunicato della Viola

“GIOVANNI CESSEL C’E’!

Myenergy Reggio Calabria è felice di comunicare che Giovanni Cessel è un giocatore neroarancio.

Pivot, classe 2001, 208 cm, il cestista senese firma con la Viola un accordo biennale.

Giovanni è figlio d’arte e muove i suoi primi passi già con la palla a spicchi in mano. Inizia il percorso cestistico nella Virtus Siena militando nelle formazioni giovanili e nel 2018 vola negli States per un’esperienza di studio e gioco alla Holy Cross Prep High School nel New Jersey e alla Caldwell University in Ncaa D-II.

Approda nella stagione scorsa 23/24 a Reggio Calabria come lungo di assoluta prospettiva, dimostrando durante il campionato di serie B interregionale di essere pronto ad ogni chiamata, dando il proprio fondamentale contributo e divenendo uno dei beniamini del pubblico del PalaCalafiore.

Cestista atletico ed energico a cui piace giocare di tecnica, proseguirà dunque il proprio percorso di crescita professionale alla Pallacanestro Viola.

Raggiunto telefonicamente a Siena, dove la Pantera sua contrada proprio in questi giorni corre il Palio, il giovane pivot dichiara di “essere entusiasta di poter continuare a far parte di un progetto importante ed essere elettrizzato per i miglioramenti individuali e le vittorie di squadra che verranno grazie al duro lavoro giornaliero. Sono contento – afferma Giovanni – di tornare nella famiglia neroarancio che mi ha sempre accolto e voluto bene. Forza Viola, io ci sono!”

Il Presidente Laganà: ‘Giovanni è uno dei giovani su cui la società punta per il futuro: le doti tecniche, la sua voglia di far bene, la sua serietà ci hanno spinto a proseguire insieme un rapporto che sono certo darà grande soddisfazione ad entrambi'”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.