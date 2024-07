È morto Joe Bryant, papà di Kobe: vestì la maglia della Viola negli anni ’80

StrettoWeb

A poche ore dalla scomparsa di coach Gaetano Gebbia, il basket reggino riceve un’altra triste notizia: è morto Joe Bryant, papà di Kobe Bryant. Il mitico ‘Jellybean’, soprannome mutuato dalla sua passione per le caramelle gommose, si è spento all’età di 69 anni a causa delle complicazioni dovute a un ictus dal quale non si era mai totalmente ripreso.

Era sopravvissuto alla morte del figlio Kobe Bryant, deceduto il 25 gennaio 2020 insieme alla nipote Gigi e altre 7 persone coinvolte nel disastro aereo.

Dopo aver vestito le casacche di Philadelphia 76ers, San Diego Clippers e Houston Rockets, Joe Bryant è sbarcato in Italia per 7 stagioni passate fra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. In riva allo Stretto indossò la mitica casacca della Viola nella stagione 1986-1987, quella successiva alla retrocessione, totalizzando 40 presenze. Al suo seguito un giovanissimo Kobe Bryant.

Da allenatore ha guidato la squadra WNBA delle Los Angeles Sparks e il Rizing Fuzuoka in Giappone. Nel 2009 aveva firmato come coach di Rieti, trasferimento poi saltato per lo spostamento della squadra a Napoli.

