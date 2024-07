Monterosso Calabro, dolce tradizionale per la Madonna Santissima del Soccorso | VIDEO

StrettoWeb

A Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, in occasione dei festeggiamenti della Madonna Santissima del Soccorso tradizione vuole che si preparino dei dolci per chi vuole fare “U vutu”. Una cittadina, che prepara i tradizionali dolci, afferma: “è un qualcosa che si tramanda, è una bella tradizione per la Madonna”.

“La ricetta è semplice: farina, acqua, zucchero, olio, latte, uova. Il tutto viene glassato“, conclude la cittadina di Monterosso ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.