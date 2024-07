StrettoWeb

Dramma a Milazzo dove un giovane di 30 anni si è suicidato con un colpo di fucile alla testa. Immediati i soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, ha aperto un fascicolo sul tragico evento.

Sul corpo del ragazzo è stata disposta l’autopsia ma non ci dovrebbero essere sorprese dall’esito. Non si conoscono i motivi del terribile gesto del 30enne.

