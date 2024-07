Metropolitana di Catania, le FOTO delle fermate Fontana e Monte Po

StrettoWeb

E’ stata inaugurata qualche giorno fa, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, la nuova tratta Nesima – Monte Po della Metropolitana di Catania, con le due nuove stazioni “Fontana” e “Monte Po”.

Grazie alla fermata Fontana, la metro servirà anche l’ospedale Garibaldi Nesima. La fermata “Monte Po” è situata all’incrocio tra via Mezzocampo e l’imbocco della Strada Statale per Paternò, vicino alla parte bassa di via Carlo Marx a Misterbian. Il tunnel di collegamento con via Leonardo Vigo, nel quartiere di Monte Po, è ancora in fase di completamento e richiederà alcuni mesi di lavoro.

