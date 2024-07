Meteo Siracusa, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Siracusa mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di circa 4-6km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno e le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 27-28°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Ovest con una leggera intensificazione, arrivando a 8-15km/h.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Siracusa con temperature che potranno superare i 30°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est con una velocità intorno ai 15km/h.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai 27°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud, con una velocità che si attesterà intorno ai 7-10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata caratterizzata da sole e caldo, con temperature estive e venti leggeri. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che potrebbero mantenersi elevate. Sono previste condizioni ideali per godersi una giornata all’aria aperta e al mare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.2 N max 7.5 Tramontana 71 % 1008 hPa 5 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 11.1 NNE max 14.3 Grecale 80 % 1009 hPa 8 cielo sereno +27.3° perc. +29.3° Assenti 12.4 NE max 12.7 Grecale 69 % 1009 hPa 11 cielo sereno +27.8° perc. +29.6° Assenti 14.9 E max 16 Levante 64 % 1009 hPa 14 cielo sereno +28.2° perc. +30.9° Assenti 14.6 SSE max 14.6 Scirocco 69 % 1008 hPa 17 cielo sereno +27.4° perc. +29.7° Assenti 13.9 SSE max 15.2 Scirocco 72 % 1008 hPa 20 cielo sereno +27° perc. +29° Assenti 8.5 S max 9.1 Ostro 73 % 1009 hPa 23 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.5 SO max 3.5 Libeccio 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:03 e tramonta alle ore 05:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.