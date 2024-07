Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi sabato 27 luglio

StrettoWeb

Sabato 27 Luglio a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente. La temperatura massima raggiungerà i 29,8°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 31,6°C.

Durante la mattina, il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni, con velocità comprese tra i 4,7km/h e i 2,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 29,7°C. Il vento soffierà sempre leggero, con una velocità che non supererà i 5km/h.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai 25,4°C. Il vento sarà sempre debole, con una velocità che si aggirerà intorno ai 2,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e venti leggeri. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.2 NNE max 11.3 Grecale 59 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +29.6° Assenti 1.6 NO max 6.4 Maestrale 55 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +31.4° Assenti 4.9 S max 10.9 Ostro 55 % 1016 hPa 13 cielo sereno +29.8° perc. +31.5° Assenti 3.9 S max 10.3 Ostro 55 % 1016 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +30.5° Assenti 1.3 SE max 6.4 Scirocco 57 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 1.3 ENE max 3.4 Grecale 70 % 1017 hPa 22 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 4.9 NNO max 7.5 Maestrale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:08

