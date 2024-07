Meteo Reggio Calabria, le previsioni per il weekend

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un weekend soleggiato e caldo. Le temperature saranno elevate, con cieli sereni e una leggera presenza di nuvole nel tardo pomeriggio di Venerdì. I venti saranno moderati, provenienti da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 20,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1009hPa e 1016hPa. Sabato e Domenica saranno giornate ideali per godersi il mare e il sole in tranquillità.

Venerdì 19 Luglio

Nel corso della notte a Reggio Calabria il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza vivace proveniente da Nord con raffiche fino a 19,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,3°C intorno alle 11:00. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest sarà moderato con raffiche fino a 16,7km/h. L’umidità diminuirà al 48% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno con una leggera presenza di nuvole nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +32°C con venti sempre provenienti da Nord – Nord Ovest a 17,5km/h. L’umidità salirà leggermente al 50% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

In serata il cielo sarà nuovamente sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a +26,3°C intorno alle 23:00. Il vento sarà moderato proveniente da Nord con raffiche fino a 19,9km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 20 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25,4°C e venti provenienti da Nord a 15,2km/h. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +31,7°C intorno alle 12:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest a 15,6km/h. L’umidità si attesterà al 49% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32,8°C e venti deboli da Nord a 17,7km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo fino a +25,4°C intorno alle 04:00. Il vento sarà moderato proveniente da Nord a 20,8km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Domenica 21 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25,2°C e venti provenienti da Nord a 15,5km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,8°C intorno alle 12:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord a 17,2km/h. L’umidità si attesterà al 40% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32,8°C e venti deboli da Nord a 17,7km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo fino a +28,3°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Est a 10,8km/h. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In conclusione, il weekend a Reggio Calabria si prospetta soleggiato e caldo, con temperature elevate e cieli sereni. I venti saranno moderati e l’umidità si manterrà su valori accettabili. Sia Sabato che Domenica saranno giornate ideali per godersi il mare e il sole in tranquillità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.