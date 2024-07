Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Reggio Calabria prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est e un’umidità del 72%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con punte di +29,8°C intorno alle ore 11:00. Il vento sarà debole, con una direzione variabile da Sud a Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 58-59%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 10,2km/h provenienti da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 59%.

In serata, le temperature inizieranno a scendere, con valori intorno ai +25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto al pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 79% intorno alle ore 19:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative all’orizzonte.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 5.8 NNE max 8 Grecale 67 % 1010 hPa 5 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.2 NNE max 6.2 Grecale 63 % 1011 hPa 8 cielo sereno +29.2° perc. +30.7° Assenti 4 SSE max 7.3 Scirocco 56 % 1012 hPa 11 cielo sereno +29.8° perc. +32.1° Assenti 5.9 SSE max 10 Scirocco 58 % 1012 hPa 14 cielo sereno +29.9° perc. +32.5° Assenti 6.1 S max 9.4 Ostro 59 % 1012 hPa 17 cielo sereno +28.5° perc. +30.9° Assenti 6.8 SSO max 9.1 Libeccio 65 % 1013 hPa 20 cielo sereno +25.5° perc. +26.1° Assenti 3.1 SSE max 6.4 Scirocco 77 % 1014 hPa 23 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 3.7 N max 7.5 Tramontana 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:00 e tramonta alle ore 05:00

