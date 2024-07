Meteo Messina, le previsioni per la prossima settimana

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano una settimana con variazioni nelle condizioni atmosferiche. Lunedì il cielo sarà sereno con temperature in aumento, ma nel pomeriggio sono attese piogge leggere. Martedì il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature elevate. Mercoledì il cielo sarà nuvoloso al mattino, ma si presenterà sereno nel pomeriggio e in serata. Giovedì il cielo sarà sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno costanti con brezze leggere da Nord.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Messina, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,4°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. Le temperature percepita e effettiva saranno entrambe di +26,4°C. Il vento soffierà a 3km/h con raffiche leggere di 9,5km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,9°C con una brezza proveniente da Sud. L’umidità sarà del 40%. Man mano che la mattina avanza, la temperatura salirà fino a raggiungere i +32,7°C alle 10:00, con una brezza vivace da Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 39%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno fino alle 14:00, quando si avranno poche nuvole con una probabilità del 14%. La temperatura massima sarà di +28,9°C con una brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà al 65%. Successivamente, alle 17:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 50% e una temperatura di +26,8°C. Le precipitazioni saranno di 0.19mm con una probabilità di Pioviggine.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità del 48% alle 18:00 e del 32% alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una brezza vivace da Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 74%.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 25% alle 00:00 e del 7% alle 01:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C con una brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà intorno all’83%.

Nella mattinata, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, con una temperatura massima di +28,7°C alle 10:00. La brezza vivace da Nord Ovest accompagnerà le temperature che raggiungeranno i +30,6°C. L’umidità si manterrà intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 14:00 si registrerà una temperatura di +28,6°C con una brezza vivace da Nord Ovest. L’umidità sarà del 61%. Successivamente, alle 17:00, il cielo sarà sempre sereno con una temperatura di +27,9°C e una brezza da Nord. L’umidità salirà al 70%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 81%.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 31% alle 00:00 e del 31% alle 01:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una brezza vivace da Nord Ovest. L’umidità sarà dell’82%.

Nella mattinata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 45% alle 08:00 e al 33% alle 09:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,3°C alle 09:00 con una brezza da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +29,7°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 62%. Successivamente, alle 16:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +28,6°C e una brezza da Nord. L’umidità salirà al 66%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5% alle 20:00 e al 6% alle 21:00. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C con una brezza da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’83%.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura del 6% alle 00:00 e del 6% alle 01:00. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C con una brezza da Nord. L’umidità sarà dell’84%.

Nella mattinata, il cielo si presenterà sereno con una copertura intorno al 3% alle 02:00 e al 2% alle 03:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C con una brezza da Nord. L’umidità sarà dell’85%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2% alle 04:00 e al 2% alle 05:00. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà dell’83%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4% alle 06:00 e al 4% alle 07:00. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C con una brezza leggera da Nord. L’umidità sarà del 70%.

