Meteo Messina, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

Mercoledì 17 Luglio a Messina si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa quasi assente durante l’intera giornata.

Previsioni Meteo:

La notte sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature intorno ai +25°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 15km/h.

Durante la mattina il meteo sarà simile, con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest si manterrà costante, con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque condizioni di ventilazione piacevoli.

Anche in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest continuerà a soffiare in modo leggero.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Messina indicano una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo sereno per gran parte della giornata. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, date le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° Assenti 9.9 NNO max 15.8 Maestrale 78 % 1013 hPa 5 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 9.3 NNO max 15.4 Maestrale 74 % 1014 hPa 8 cielo sereno +29.1° perc. +30.8° Assenti 11.7 NNO max 13.9 Maestrale 57 % 1014 hPa 11 cielo sereno +30.5° perc. +32.2° Assenti 13 NNO max 14.7 Maestrale 52 % 1015 hPa 14 cielo sereno +30.5° perc. +32.3° Assenti 12.4 NNO max 14.1 Maestrale 53 % 1014 hPa 17 cielo sereno +28.5° perc. +30.6° Assenti 12.8 NNO max 16.8 Maestrale 63 % 1014 hPa 20 cielo sereno +25.4° perc. +26° Assenti 8.1 NNO max 12.5 Maestrale 77 % 1015 hPa 23 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° Assenti 8.3 NNO max 13.1 Maestrale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:17

