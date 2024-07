Meteo Messina, le previsioni per domani domenica 21 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Messina promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Secondo i dati forniti, il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante le ore diurne, con valori che si attesteranno intorno ai 30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque sopportabile.

Durante la notte, le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 26°C e venti leggeri provenienti prevalentemente da nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà attorno ai 1010hPa.

Nella mattina di Domenica, il cielo limpido accompagnerà il risveglio della città, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i 30°C. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da nord, e l’umidità si attesterà intorno al 50%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Messina, regalando una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31°C, con una leggera brezza che renderà il caldo più sopportabile.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si abbasseranno leggermente ma rimarranno comunque piacevoli, intorno ai 26°C. Il vento sarà sempre presente, ma non eccessivamente forte, mentre l’umidità si attesterà intorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Messina indicano una giornata estiva all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Sia oggi che nei prossimi giorni, Messina potrà godere di un clima ideale per trascorrere le giornate all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 9.3 NNO max 14.5 Maestrale 72 % 1010 hPa 5 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 7.3 N max 11.5 Tramontana 67 % 1010 hPa 8 cielo sereno +29.3° perc. +30.3° Assenti 9.4 N max 10.4 Tramontana 52 % 1011 hPa 11 cielo sereno +30.8° perc. +31.2° Assenti 9.2 N max 12.5 Tramontana 44 % 1011 hPa 14 cielo sereno +30.9° perc. +31.4° Assenti 10.3 N max 13.2 Tramontana 44 % 1010 hPa 17 cielo sereno +29.3° perc. +30.2° Assenti 7 NNE max 9.2 Grecale 51 % 1009 hPa 20 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.9 NNE max 7.4 Grecale 56 % 1010 hPa 23 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.6 ENE max 9.4 Grecale 53 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 05:02

