Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 5 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 5 Luglio a Caltanissetta promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +17-18°C con un’umidità che si attesterà intorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con punte di +29-30°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità crescente, ma sempre nella categoria di brezza leggera. L’umidità diminuirà fino al 30% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai +27-28°C, con venti che potrebbero raggiungere i 26km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente fino al 40%, ma senza rischi di precipitazioni.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno e le temperature caleranno gradualmente fino ai +19-21°C. Il vento si attenuerà provenendo da Sud, con una leggera brezza che accompagnerà la fine della giornata. L’umidità aumenterà fino al 70%, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 5 Luglio a Caltanissetta indicano una giornata estiva con cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima ideale per godersi le bellezze della città e dell’entroterra siciliano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 5 Luglio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 6 NNE max 5.9 Grecale 75 % 1014 hPa 5 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 5.1 NE max 6.2 Grecale 64 % 1015 hPa 8 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 5.8 SE max 6.4 Scirocco 41 % 1015 hPa 11 cielo sereno +29.7° perc. +28.4° Assenti 13.4 SSO max 9.5 Libeccio 30 % 1015 hPa 14 cielo sereno +28.4° perc. +28° Assenti 24.3 SSO max 15.9 Libeccio 39 % 1015 hPa 17 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 14.3 SSO max 11.2 Libeccio 47 % 1015 hPa 20 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 5.8 S max 6.4 Ostro 65 % 1017 hPa 23 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 1.3 S max 1.9 Ostro 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.