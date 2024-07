Meteo Agrigento, le previsioni per domani domenica 28 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio ad Agrigento prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La giornata inizierà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2%, e il vento soffierà a una velocità di circa 4-7 km/h provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali.

Man mano che il mattino avanza, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 29°C verso le ore 10:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 13-16 km/h sempre da direzioni occidentali.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare su Agrigento, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 28-29°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, con raffiche che potrebbero superare i 20 km/h provenienti sempre da ovest.

Alla sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 24-25°C. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo comunque una leggera brezza proveniente da direzioni variabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio ad Agrigento indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno, temperature gradevoli e vento di intensità moderata. È consigliabile godersi una giornata all’aperto, magari approfittando delle bellezze naturali e storiche che la zona offre. Per quanto riguarda i prossimi giorni, sembra che le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° Assenti 4.6 NNO max 5.1 Maestrale 65 % 1016 hPa 5 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 6.7 NO max 7.3 Maestrale 63 % 1017 hPa 8 cielo sereno +28.3° perc. +29° Assenti 8.6 O max 9 Ponente 52 % 1018 hPa 11 cielo sereno +29.3° perc. +30.1° Assenti 15.9 OSO max 15.3 Libeccio 50 % 1017 hPa 14 cielo sereno +28.7° perc. +29.6° Assenti 19.4 O max 23.5 Ponente 53 % 1016 hPa 17 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 12.7 O max 17 Ponente 58 % 1016 hPa 20 cielo sereno +24.6° perc. +25.1° Assenti 0.6 NNO max 4.3 Maestrale 73 % 1017 hPa 23 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 3.1 NE max 5.3 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.