Messina, all’Unime le elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei Direttori dei 12 Dipartimenti

Ieri e oggi si sono svolte le votazioni per le elezioni delle rappresentanze dei docenti per le Macro-Aree al Senato Accademico (triennio 2024-2027) e dei Direttori dei 12 Dipartimenti dell’Università di Messina.

Questi gli eletti:

Per la Macro-Area di “Scienze”, Ordinari: il prof. Giovanni Randazzo (Area04) con 33 voti.

Associati: la prof.ssa Marina Russo (Area 03) 88 voti.

Ricercatori T.I.: la prof.ssa Lucia Denaro (Area 02) 8 voti.

Per la Macro-Area di “Scienze della vita” , Ordinari: la prof.ssa Concettina Fenga (Area 06) ha ottenuto108 voti.

Associati: la prof.ssa. Cristina Cravana (Area 07)116 voti.

Ricercatori T.I.: la prof.ssa Daniela Metro (Area 05) 38 voti.

Per la Macro-Area “Scienze economico – giuridico – umanistiche”, Ordinari: il prof. Michele Limosani (Area 13) ha raggiunto quota 98 voti .

Associati: il prof. Francesco Paolo Campione (Area 10) 100 voti.

Ricercatori T.I.: il prof. Recupero Maria Grazia (Area 14) 22 voti.

Ogni Macro-area elegge un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse.Ciascun rappresentante è stato eletto a suffragio universale e diretto dai componenti della categoria di appartenenza.

Per le elezioni dei Direttori dei 12 Dipartimenti, in carica per il triennio 2024/2027:

il prof. Giuseppe Ucciardello è eletto per il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne ;

il prof. Gustavo Barresi per il Dipartimento di Economia ;

il prof. Alessio Lo Giudice per il Dipartimento di Giurisprudenza ;

il prof. Ernesto Cascone il Dipartimento di Ingegneria ;

il prof. Carmelo Rodolico per il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale ;

il prof. Giuseppe Navarra per il Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano Barresi” ;

il prof. Sergio Lucio Vinci per il Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali ;

la prof.ssa Nunziacarla Spanò per il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali;

il prof. Carmelo Maria Porto per il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali;

il prof. Domenico Majolinoper il Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra ;

il prof. Alessandro Morelli per il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche;

il prof. Francesco Abbate per il Dipartimento di Scienze veterinarie.

Hanno esercitato il loro diritto di voto i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ed il segretario amministrativo di ciascun Consiglio di Dipartimento ed, inoltre, tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti ai Corsi di Studio incardinati in ciascun Dipartimento e gli assegnisti afferenti agli stessi. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti è conteggiato nella misura del 30% del numero dei rappresentanti delle suddette categorie in ciascun Consiglio di Dipartimento.

