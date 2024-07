Messina si prepara a rivivere la trionfale accoglienza a Don Giovanni d’Austria

StrettoWeb

È ufficialmente partita la macchina organizzativa per la 16ª edizione di Messina in festa sul mare con lo spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria. Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori e che quest’anno si preannuncia ancora più ricco di emozioni e sorprese. Anche quest’anno, la Marina Militare sarà protagonista indiscussa dell’evento, mettendo a disposizione la sua splendida nave scuola Palinuro. Il veliero, simbolo dell’eccellenza navale italiana, farà da cornice a un emozionante corteo navale nel porto di Messina, uno dei più suggestivi del Mediterraneo. Il Comune di Messina, in qualità di partner istituzionale, sostiene con convinzione questa manifestazione che valorizza la storia e le tradizioni della città.

La rievocazione storica si svolgerà sabato 10 agosto alle ore 18:30 lungo la passeggiata a mare di Messina. Il pubblico potrà assistere al passaggio della Palinuro con a bordo Don Giovanni d’Austria e i suoi generali, al maestoso sbarco davanti a Palazzo Zanca e a una coinvolgente rappresentazione teatrale sulle scale del palazzo municipale. Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria, dichiarata dal Ministero della Cultura tra le più belle rievocazioni del Sud Italia, è molto più di una semplice rievocazione storica. È un’occasione unica per riscoprire la storia di Messina, ammirare le sue bellezze e immergersi in un’atmosfera unica.

