Messina: tram senza aria condizionata, la denuncia di Libero Gioveni

“Giungono ormai da diversi giorni parecchie segnalazioni di utenti fruitori del tram che lamentano la totale assenza in qualche vettura dell’impianto di condizionamento”. E’ quanto scrive il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, in un’interrogazione urgente al presidente di Atm Campagna ed al vicesindaco Mondello.

Interrogazione integrale

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia:

“Giungono ormai da diversi giorni all’attenzione dello scrivente parecchie segnalazioni di utenti fruitori del tram che lamentano la totale assenza in qualche vettura dell’impianto di condizionamento! Qualcuno di loro, pensando magari che si fosse trattato di un disservizio sporadico, ha voluto appositamente utilizzare una vettura diversa nello stesso tragitto (ed anche in giornate diverse), ma ha avuto la sgradita sorpresa che la medesima problematica si presentava sempre!

E’ abbastanza evidente il fatto che, in virtù delle altissime temperature di queste giornate e considerata la presenza numerosa di utenti all’interno delle vetture (molti di essi anche anziani), una simile condizione ambientale non possa più essere tollerata e per la quale urge un vostro riscontro per la definitiva risoluzione.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto della necessità di dover garantire all’utenza una condizione di viaggio accettabile con ambienti interni alle vetture salubri e refrigerate, il sottoscritto consigliere comunale,

CHIEDE

con carattere d’urgenza a codesta azienda di predisporre i necessari interventi di manutenzione agli impianti di condizionamento guasti alle vetture del tram e di procedere altresì alle opportune verifiche degli impianti in tutti i mezzi TPL (quindi anche i bus)”.

