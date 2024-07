Messina, scerbatura e spazzamento: divieti di sosta e rimozione, orari e zone interessate

StrettoWeb

“Da oggi, lunedì 22 luglio, sino al 3 agosto, nelle fasce orarie 6-16 e 6-17, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in vari tratti di strade. Da oggi, lunedì 22 luglio, a giovedì 25 luglio, dalle 6 alle 17, le attività interesseranno a Ganzirri, le vie Marina, Vizzini, Molinari, Titomanlio, Rossi, salita Principe mare/monte, D’Arrigo e Rotondo; a Torre Faro, la via Fortino lato mare e monte; a Matteotti, le vie Abate, Artigliere, Carrista, Genere, Granatiere, Bernava, Carabiniere e viale della Libertà, dall’incrocio del viale Giostra all’incrocio di via Brasile, lato mare; lunedì 29 e martedì 30 luglio, dalle 6 alle 16, scerbatura in via D’Amore, entrambi i lati; e da lunedì 29 luglio al 3 agosto, dalle 6 alle 16, scerbatura in entrambi i lati di via Santa Marta, e dalle 20 alle 6, in via della Marina Russa lato nord e da viale Italia all’incrocio dello svincolo di Bisconte”.

Così in una nota il Comune di Messina, che prosegue: “esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada”.

