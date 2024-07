Messina: riapre il Viadotto Ritiro dopo 12 anni di odissea | FOTO

StrettoWeb

Dopo ben 12 anni di chiusura, riapre il Viadotto Ritiro a Messina. Sicuramente l’interdizione di questo pezzo di strada è stato tra le cause del caos traffico nella città dello Stretto. Ma il cantiere è chiuso? Ancora no, il tutto sarà completato prima di Ferragosto. A tagliare il nastro, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, è stato l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, mentre era assente il presidente Renato Schifani per vari impegni istituzionali. All’evento il presidente del consorzio Filippo Nasca e tutti i vertici del Cas, il Prefetto Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile e varie autorità civili e militari.

Lavori costati 68 milioni di euro

I lavori del Viadotto Ritiro, cofinanziati dalla Regione Siciliana, sono costati complessivamente 68 milioni di euro e sono stati realizzati dalla Toto Costruzioni. Il viadotto rappresenta un’opera strategica per la viabilità di Messina e nei collegamenti da e per la Città dello Stretto.

Basile polemico: “i messinesi hanno subito i ritardi della politica”

“L’apertura del Viadotto Ritiro dopo ben 12 anni di attesa e lavori è certamente una buona notizia per la città di Messina, che ha dimostrato una resilienza straordinaria durante questo lungo periodo di disagio. La città ha dovuto affrontare e gestire numerosi ostacoli e difficoltà, ma oggi possiamo scrivere la parola fine a questo lungo capitolo di attesa”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Se c’è qualcuno a cui dobbiamo esprimere la nostra gratitudine, è sicuramente ai cittadini di Messina che hanno subito loro malgrado i ritardi della politica e della burocrazia. Arriverà il giorno in cui anche in Sicilia i lavori che in altre regioni vengono completati in tempi normali saranno svolti regolarmente“, rimarca Basile. “L’esempio del Viadotto Ritiro o della galleria di Letojanni, con i suoi tempi davvero inaccettabili, è un chiaro segnale che qualcosa non ha funzionato e deve essere un monito alla politica a cambiare passo“, conclude Basile.

