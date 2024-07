Messina in festa con l’RDS Summer Festival: che spettacolo a Piazza Duomo | VIDEO

StrettoWeb

Messina è in festa per l’Rds Summer Festival. Dopo il grande successo dell’anno scorso, che aveva registrato il tutto esaurito in poco tempo, RDS torna in riva allo Stretto, nella splendida cornice di Piazza Duomo, con due serate con un programma imperdibile, ricco di artisti di grande calibro. La festa è condotta da una delle speaker storiche di RDS, Petra Loreggian, e sta vedendo sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Protagonisti della prima serata, infatti, saranno Benjamin Ingrosso, Boro, Cioffi, Coma_Cose, Dotan, Gaia e Tony Effe. In questo momento 7 mila persone ballano e si divertono nella principale piazza della città dello Stretto.

L’RDS Summer Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, una festa della musica che porta nelle piazze italiane di tutta la penisola un’atmosfera di gioia e condivisione.

