Messina, a palazzo Zanca la presentazione della 21ª edizione del Rally del Tirreno 

La 21ª edizione del Rally del Tirreno Messina, organizzata da Top Competition e patrocinata dal Comune e dalla Città metropolitana sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 6 agosto, alle ore 11, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca.

All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte gli assessori con delega rispettivamente alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli; e il direttore Generale del Comune e della Città Metropolitana di Messina Salvo Puccio. Interverranno tra gli altri, i rappresentanti e organizzatori di Top Competition, il presidente dell’AC Peloritano Massimo Rinaldi, la delegazione regionale ACI Sport e i partner della manifestazione sportiva.

La competizione, valida per la Coppa Rally 9^ Zona e per il Campionato Siciliano, si disputerà il 10 e 11 agosto prossimi con partenza da piazza Duomo. Tra le novità di questa edizione, il ritorno della gara in notturna.

