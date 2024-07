Messina, Pavone ringrazia Sciotto: “mantenuta ossatura base”. E cita… Defrel

StrettoWeb

In mezzo a tante difficoltà, e direttamente dal ritiro, il Messina quest’oggi ha presentato i nuovi arrivi degli ultimi giorni, diversi under che si sono aggiunti a un gruppo inizialmente esiguo, e composto da ragazzi delle Giovanili o svincolati in prova. Ovviamente la squadra è ancora fortemente incompleta, mancando soprattutto di quegli over che permettono di fare il salto di qualità.

Anche di questo ha parlato il DS Pavone, ringraziando Sciotto per l’opportunità. Sciotto, ad oggi, totalmente inviso a tutta la tifoseria, come dimostrano gli striscioni, i comunicati e l’ultima manifestazione in piazza di martedì. Al Presidente chiedono la cessione al gruppo americano, anche se lui continua a prendere tempo, un tempo che si stringe sempre di più.

“Abbiamo cercato nelle difficoltà di mantenere un’ossatura base nell’organico“, ha detto Pavone. Anche se, va ammesso, non sappiamo di che ossatura si tratti, considerando che i calciatori sotto contratto erano cinque fino a qualche giorno fa. “Oltre a quelli sotto contrato abbiamo tenuto anche Lia e Ortisi, abbiamo chiuso con Garofalo e arriveranno Mamona e Anatriello. Fin qui siamo stati concentrati sui giovani calciatori, pensiamo di chiuderne altri due-tre e poi penseremo agli esperti”, ha poi aggiunto.

In un passaggio della conferenza, relativamente alla voglia di arrivare e alla determinazione Pavone cita l’ex Sassuolo Defrel. “La mia priorità è allestire la squadra di calcio e il resto non mi compete, anche se le difficoltà strumentali ci sono e qualche disturbo dalla situazione circostante lo subiamo. Anni fa – l’aneddoto del DS – avevo un giocatore, Defrel, preso a Foggia. Arrivò di sera e dormì in macchina perché non trovammo l’albergo. Poi andò in Serie A. Questo per dire che se c’è la passione si arriva. Ovviamente noi non faremo dormire in macchina nessuno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.