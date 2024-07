Messina, online il nuovo “Portale Ingombranti”

StrettoWeb

Si concretizza il progetto del “Portale Ingombranti”, annunciato ad aprile scorso dal sindaco Federico Basile e dal presidente di Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato in occasione dell’incontro con Samuele Zoccoli, studente di Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Messina, al quale ha partecipato anche la presidente di Messina Social City Valeria Asquini.

Zoccoli ha lavorato alla realizzazione del portale innovativo ideato dalla Messinaservizi Bene Comune nell’ambito dell’iniziativa “Estate Addosso” della Messina Social City e del Comune di Messina, presso la sede di via Gagini durante il suo tirocinio, mettendo a frutto le sue competenze. Lo studente, negli ultimi mesi ha finalizzato il portale sotto la guida del team di Messinaservizi Bene Comune, con aggiornamenti tecnici e l’introduzione del sistema di autenticazione SPID/CIE e oggi è finalmente online.

Il servizio di ritiro ingombranti, prima gestito tramite call center, grazie all’innovazione tecnologica, consentirà ai cittadini di effettuare la prenotazione direttamente dal proprio device. Questo strumento è stato pensato per semplificare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti, offrendo un servizio più efficiente e accessibile.

Il sindaco Federico Basile ha espresso la sua soddisfazione per il completamento del progetto, sottolineando l’importanza della sinergia tra le partecipate e la valorizzazione dei giovani talenti. “Con progetti come l’Estate Addosso, non solo supportiamo lo sviluppo di talenti e competenze, ma permettiamo anche ai giovani di lasciare il segno. È emozionante vedere come, grazie a questa iniziativa, sia stato realizzato un portale così utile per i cittadini,” ha dichiarato il Sindaco.

Mariagrazia Interdonato, presidente di Messinaservizi Bene Comune, ha aggiunto: “Grazie al contributo di Samuele e all’impegno della nostra squadra, oggi siamo in grado di offrire ai cittadini di Messina un servizio all’avanguardia, in linea con la nostra visione di innovazione aziendale. Questo portale non solo migliorerà la gestione dei rifiuti, ma contribuirà anche a promuovere una corretta differenziazione e a contrastare l’abbandono dei rifiuti, un problema che stiamo affrontando con la campagna di sensibilizzazione #machitelofafare”.

Il portale, che integra il sistema di autenticazione SPID o CIE per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti, è ora attivo e disponibile per tutti i cittadini. Per accedere al servizio, è sufficiente visitare il sito web di Messinaservizi Bene Comune e seguire pochi semplici passaggi per prenotare il ritiro degli ingombranti direttamente dal proprio device. Gli utenti dovranno inserire le informazioni necessarie, come l’indirizzo e l’area di ritiro, la tipologia di rifiuto e la quantità di pezzi, una breve descrizione degli oggetti, il codice fiscale dell’Utente TARI e un recapito telefonico. Dopo aver completato la prenotazione, riceveranno un documento via email, da stampare e apporre sugli oggetti da ritirare. Inoltre, sarà possibile gestire e cancellare le prenotazioni e consultare le FAQ per qualsiasi dubbio.

L’assessore alle Politiche Ambientali Francesco Caminiti ha evidenziato l’importanza di adeguarsi ai tempi e abbracciare l’innovazione: “In un’epoca in cui la tecnologia avanza rapidamente, è essenziale che anche i servizi pubblici evolvano di conseguenza, rispondendo alle esigenze dei cittadini e migliorando la qualità della vita a Messina. L’innovazione è il motore che ci permetterà di costruire una città più sostenibile e attenta all’ambiente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.