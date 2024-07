Messina, nuova nota ufficiale su ritiro e cessione: “speriamo…”

StrettoWeb

Ogni volta che la piazza rumoreggia con parole forti, il Messina esce allo scoperto con comunicati… che però non dicono nulla o quasi. Era già successo dopo lo striscione a Sciotto. Ora succede dopo il duro comunicato degli ultrà, che hanno annunciato una manifestazione per martedì.

L’ultima nota ufficializza – sempre che non emergano nuovi “gialli” – data e sede del ritiro. “L’ACR Messina in vista dell’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva previsto la prossima settimana con l’avvio del ritiro pre-campionato a Zafferana Etnea dal 23 luglio al 9 agosto 2024, rende nota la composizione dell’organigramma societario 24/25. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone e l’allenatore Giacomo Modica, incaricati di allestire la rosa, stanno portando avanti il lavoro demandato: nelle prossime ore saranno ufficializzate le operazioni in entrata”.

Poi il cenno alla trattativa di cessione: “La proprietà rende altresì noto che, con riferimento alla proposta di acquisto da parte del gruppo estero, la tempistica è rispettata come indicato nell’accordo dello scorso 23 giugno. L’ACR Messina, si augura che il closing, non più dipendente dalla propria volontà, si possa concretizzare al più presto con il passaggio delle quote del pacchetto di maggioranza”.

